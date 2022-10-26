حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء في جميع المحافظات، حيث أوضحت في بيان لها، درجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلاً عن تحديد الأماكن المتوقع سقوط أمطار فيها ونسبتها، حيث أوضحت أنّ طقس اليوم الأربعاء سيكون مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حاراً على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، إلى استمرار سقوط الأمطار بنسب مختلفة تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق في مختلف المحافظات.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ خريطة أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء في جميع المحافظات تأتي كالتالي:

1- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 60 إلى 70% تقريباً على مناطق السواحل الشرقية، وشمال ووسط سيناء، ومدن القناة، ومحافظات الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

2- استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40 إلى 50% على محافظات شمال الصعيد، ومناطق بالقاهرة الكبرى، فضلاً عن كون الفرصة مهيئة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها اليومي لمتابعة حالة الطقس أولاً بأول، أنّ حالة الطقس اليوم الأربعاء، في المساء، سيكون لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

الطقس اليوم في مصر

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات اليوم الأربعاء، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ستكون كالتالي:

1-درجات الحرارة في محافظة القاهرة والوجه البحري اليوم الأربعاء: العظمى 27 بينما الصغرى 19 درجة.

2- وتبلغ درجات الحرارة في السواحل الشمالية: العظمى 26 فيما تبلغ درجة الحرارة الصغرى 19.

3- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 بينما درجة الحرارة الصغرى 22.

4- محافظات شمال الصعيد «الفيوم والمنيا وبني سويف»: درجة الحرارة العظمى 28 بينما الصغرى 17.

5- محافظات جنوب الصعيد وتشمل أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر: فإنّ درجة الحرارة العظمى تسجل 30 درجة بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 20 درجة فقط.