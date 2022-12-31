سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم.. استقرار ملحوظ

أعلنت البنوك المصرية والأجنبية سعر صرف العملات اليوم، ومنها سعر الدولار، والذي سجل استقرارا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي.

سعر الدولار اليوم في مصر

وترصد «الوطن»، فيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه داخل عدد من البنوك اليوم، وفقا لآخر تحديثات وردت قبل اليوم السبت الموافق 31 ديسمبر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس اليوم 24.76 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى

وسجل سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي، اليوم نحو 24.66 جنيه للشراء، ونحو 24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 24.72 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 24.7 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، اليوم نحو 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي اليوم عند 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع.