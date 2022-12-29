سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس

تبيان سعر الدولار الأمريكي اليوم في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بقيمة تتراوح من قرش إلى 3 قروش.

سعر الدولار اليوم في مصر

ترصد «الوطن»، فيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه داخل عدد من البنوك اليوم، وفقا للتحديثات الصباحية على المواقع الرسمية لها.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 24.7 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى

وسجل سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي، اليوم نحو 24.66 جنيه للشراء، ونحو 24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، اليوم نحو 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 24.72 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفى بنك قناة السويس استقر سعر الدولار عند 24.76 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.