استقرار الدولار عالميا بعد خسارة 10% من قيمته.. وتوقعات بمزيد من الهبوط

استقر مؤشر الدولار فوق مستوى 104 نقطة بسلة العملات، اليوم، مدعومًا بحذر السوق وسط مخاوف متزايدة من أنّ إعادة فتح الصين وتخفيف قيود سياسة «صفر كوفيد» ستضيف ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد العالمي.

الاحتياطي الفيدرالي يدعم الدولار

ولا يزال الدولار أيضًا مدعومًا بالتوقعات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، حيث يُتوقع أن يشدد البنك المركزي الأمريكي السياسة بشكل أكبر، رغم المخاطر الاقتصادية.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أنّ سعر الفائدة النهائي قد يصل إلى 5.1% العام المقبل، وهو أعلى مما توقعته الأسواق.

خسارة 10% من الدولار

وفقد مؤشر الدولار نحو 10% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا عند نحو 115 نقطة في سبتمبر الماضي.

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 164.72 نقطة في فبراير 1985، ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 105.82 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 110.46 نقطة في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار في البنوك

ومحليا، تراوح سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية، بين 24.71 جنيه، كما في بنكي الأهلي ومصر، و14.77 جنيه كما في بقية بنوك القطاع الخاص، في حين سعَّر البنك المركزي المصري، الدولار، عند 24.79 جنيه.