أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة أول أيام 2023

استقرار ملحوظ سجلته كافة السلع الغذائية من بينها أسعار الخضروات والفاكهة مع بداية الجديد 2023، حيث تتجه السيدات العاملات إلى شراء ما يلزمهن من وتخزينه على مدار أيام الأسبوع ووفق الأسواق فإن الفرصة متاحة لشاء ما يلزمهن.

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في بعض الأسواق المختلفة، جاءت أسعار الخضروات اليوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

وجاء سعر الخضروات في الأسواق الشعبية ومحلات التجزئة اليوم الأحد، ليتراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيها، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات، تراوح سعر الجزر بين 8 و10 جنيهات، تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا، تراوح سعر البصل بين 6 و10 جنيهات.

وتراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات حسب الحجم، تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات، تراوح سعر الخيار بين 10 و12 جنيهًا، تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات، تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات، تراوح سعر الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا، تراوح سعر الكيلو من البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور

أسعار الخضروات اليوم، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لـ سوق العبور، استقر سعر كيلو البصل بين 3.5 و5 جنيهات، الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه، البسلة بين 11 و15 جنيها، البامية بين 16 و20 جنيها، الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات، الفلفل الحراق بين 6 و9 جنيهات.

وفي سوق العبور وصل سعر الثوم بين 7 و11 جنيها، الملوخية بين 3 و7 جنيهات، تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات، تراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات، باذنجان البلدي بين 4 جنيه و6 جنيهات، البطاطس بين 4 و7 جنيهات.