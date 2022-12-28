أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها في الأسواق المختلفة، نظرا لتوفر المحاصيل الشتوية وجميع أصناف الخضروات.

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في بعض الأسواق المختلفة صباح اليوم، جاءت أسعار الخضروات اليوم، كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لسوق العبور، أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، استقرت أسعار الخضروات، كالآتي:

- سعر كيلو البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- البسلة بين 11 و15 جنيها.

- البامية بين 16 و20 جنيها.

- الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- الفلفل الحراق بين 6 و9 جنيهات.

- الثوم بين 7 و11 جنيها.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- باذنجان البلدي بين 4 جنيه و6 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

وبالنسبة لأسعار الخضروات في الأسواق الشعبية ومحال التجزئة، تراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهً، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات، والجزر بين 8 و10 جنيه، وكيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا، البصل بين 6 و10 جنيهات، والكرنب بين 6 و8 جنيهات حسب الحجم، والفلفل بين 8 و10 جنيه، والخيار بين 10 و12 جنيهًا، القرنبيط بين 5 و7 جنيه، كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات، الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو من البسلة بين 15 و18 جنيهًا.