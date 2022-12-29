أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الخميس

تختلف أسعار الخضروات والفاكهة في كل سوق ومنطقة، وفق تكلفة النقل والتعبئة وبحسب جودتها أيضا، ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في بعض الأسواق المختلفة صباح اليوم، جاءت أسعار الخضروات اليوم، كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

وبالنسبة لأسعار الخضروات في الأسواق الشعبية ومحلات التجزئة، جاتء كما يلي:

تراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيها.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الجزر بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر البصل بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات حسب الحجم.

تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لـ سوق العبور، سجلت أسعار الخضروات، ما يلي:

- سعر كيلو البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- البسلة بين 11 و15 جنيها.

- البامية بين 16 و20 جنيها.

- الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- الفلفل الحراق بين 6 و9 جنيهات.

- الثوم بين 7 و11 جنيها.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- باذنجان البلدي بين 4 جنيه و6 جنيهات.