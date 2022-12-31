أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية.. بروتين 12.5% يتراجع 200 جنيه

أكد الدكتور محمد درويش، الأستاذ بقسم بحوث القمح بمحطة البحوث الزراعية بسخا، أحد أهم المراكز البحثية الزراعية في الشرق الأوسط، أن أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات، تشهد تراجعا في الأسعار اليوم السبت، بواقع 200 جنيه عن كل طن قمح مستورد، وذلك من خلال تعاملات البيع والشراء اليوم طبقا لحركة التداول التي أجريت داخل أسواق ومتاجر المحافظات في مصر.

أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات

وأوضح «درويش»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات سجلت تراجعا عن كل طن قمح مستورد بواقع 200 جنيه خلال عمليات البيع والشراء في أسواق المحافظات بما يصب في مصلحة قطاع المستهلكين، وسط متابعة ورقابة تموينية في الأسواق الحرة لضبط حركة البيع والشراء في الأسواق.

- بينما سجل سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% بواقع مبلغ 13 ألفا و700 جنيه، وسط تراجع 200 جنيه عن كل طن.

- سجل سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5%، بـ13 ألفا و800 جنيه، وسط تراجع بلغ 200 جنيه عن كل طن.

- سجل سعر طن القمح الألماني بروتين 13.46% بواقع سعر 10 آلاف و200 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه عن كل طن.

- بينما استقر سعر كيلو للقمح المحلي بواقع 16 جنيها لكل كيلو قمح مباع.

أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالأسواق

وتابع «درويش» أن المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام في محافظات مصر جيدة للغاية وتسد نحو 65% من الاستهلاك المحلي، حيث بلغت مساحة القمح المنزرعة في محافظات مصر هذا العام 2022-2023 نحو 3 ملايين و600 ألف فدان من المنزرع بالقمح لعدد من أصناف القمح عالية الجودة، مشيرا إلى أننا يفصلنا عن موسم حصاد القمح في المحافظات 130 يوما من الآن، موضحا أن تراجع أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات يرجع بوفرة كميات القمح المستورد داخل البلاد المنتجة له.