محافظ الإسماعيلية يناقش سعر أردب القمح في الموسم الجديد

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه سيتم زيادة العمالة الخاصة بالشونة الموجودة في قرية أبو سلطان، بعد تكرار شكاوى مزارعي القمح منها خلال العام الماضي.

مناقشة معوقات واجهت المزارعين

وعقد «بشارة» مساء اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع حضره المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ووكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ومدير مديرية الزراعة، لمناقشة المعوقات التي واجهت المحافظة والمزارعين خلال موسم حصاد القمح 2022.

محافظ الإسماعيلية يناقش سعر أردب القمح

وقال محافظ الإسماعيلية، في بيان رسمي، إنه تم مناقشة ضرورة تحديد سعر مناسب لإردب القمح لإرضاء المزارعين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «بشارة» على ضرورة مراعاة التوزيع العادل للأسمدة المخصصة للأراضي الزراعية، والتنسيق بين مديريتي التموين والزراعة والبنك الائتماني وذلك لإدارة وتنظيم موسم حصاد القمح 2022.

وكلف «بشارة»، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بإعداد بيان نهائي للمساحات المزمع زراعتها بالقمح، مع دراسة وافية لخصائص الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح.