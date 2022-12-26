محافظ الشرقية يفتتح جدارية أهل منيا القمح.. «أصالة التراث الشعبي»

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال الفنية لجدارية أهل منيا القمح، والمُقامة بمدخل المدينة بتكلفة 300 ألف جنيه، بالمشاركة من المجتمع المدني، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على مدخل المدينة أمام القادمين من طريق «القاهرة - بنها - الزقازيق».

جدارية أهل منيا القمح

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من عبد الفتاح أمين، مصمم الجدارية، عن مكوناتها، وتمت الإشارة إلى أن الجدارية تحمل اسم بهية، ومقامة بعرض 18 مترا وارتفاع 5 أمتار، ومصنوعة من السيراميك، وتضم رموزا شعبية تؤكد أصالة التراث الشعبي المصري، وتم تصميمها تحت إشراف إدارة التراث الحضاري بالديوان العام، كما قامت رئاسة مركز منيا القمح بزرع أعمال الإضاءة وغرس أشجار الزينة، وتركيب بلاط الإنترلوك بمحيط الجدارية لاستقبال أبناء المدينة لقضاء أوقات فراغهم.

تطوير وتجميل الشوارع

وأكد محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها، مشدداً على ضرورة مراعاة التصميم الهندسي والجمالي عند إقامة ميادين وجداريات جديدة تتناسب مع شكل المنطقة وتساهم في استعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

كما ثمن المحافظ مجهودات المجتمع المدني ورجال الخير والذي يساهمون دائماً مع الجهاز التنفيذي في تنفيذ العديد من المشروعات الخيرية التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، قائلاً نعمل جميعا للصالح العام ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

عروض فنية متنوعة

وعلى هامش الافتتاح شهد محافظ الشرقية عروضاً فنية قدمتها فرقه الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة منيا القمح، والتي قدمت تابلوهات فنية من الفلكلور الشعبي والنوبي المصري الأصيل نالت إعجاب الحضور، كما قدمت الطفلة أزهار والموهبة عبد الرحمن علي أغاني في حب مصر.

وحرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع العمال تقديرا لدورهم وجهودهم، مشيدا بدورهم في أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة منيا القمح.