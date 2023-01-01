اليوم.. النطق بالحكم على مرتكب جريمة الريف الأوروبي

تنطق محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، بعد قليل، بالحكم على مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لاتهامه بقتل 5 أشخاص ذبحًا داخل مزرعة بمنطقة الشيخ زايد.

ورود رأي المفتي في إعدام المتهم

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وأمانة سر وجيه أديب، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 1 يناير، لورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدام المتهم.

نشكر القضاء المصري

وبعد صدور قرار إحالة المتهم إلى فضيلة المفتي، استقبلت أسرة المجني عليهم الخبر بالزغاريد، وتقدم نجل المزارع الضحية الذي قُتل على يد صديقه المتهم «عاطف. م»، بالشكر للقضاء المصري العادل، مؤكدًا أنهم كانوا واثقين من ذلك القرار، «كنا عارفين إنهم هيجيبوا لينا حقنا وكمان احنا لسه حقنا عند ربنا، والنهاردة هنقدر ناخد العزا في الأسرة الحكم أثلج صدورنا».

وطلبت النيابة العامة، خلال نظر جلسة محاكمة المتهم توقيع أقصى عقوبة عليه، لبشاعة ما ارتكب من جُرم في حق المجني عليهم والذين كان من بينهم أطفال سرق براءتهم.