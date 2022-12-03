رغم اعتراف المتهم.. دفاع مرتكب «مذبحة الريف الأوروبي» يطلب الرأفة: كان يدافع عن نفسه

استمعت هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، اليوم السبت، إلى مرافعة دفاع المتهم «عاطف.م»، الذي ارتكب مذبحة الريف الأوروبي، وقتل 5 أشخاص بعد فشله في الاعتداء على إحدى المجني عليهنّ، وطلب باستعمال الرأفة معه لكونه كان في حاله دفاع عن النفس.

كما طلب دفاع المتهم من هيئة المحكمة، أنَّ يستندوا في حكمهم إلى المادة 17 من قانون العقوبات والتي تطبق الحكم المخفف على المتهم.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وأمانة سر وجيه أديب.

جاء ذلك بعدما اعترف المتهم تفصيليًا بعد القبض عليه بارتكابه الجريمة وأنَّه لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وإنما في كامل قواه العقلية، وأنه تولدت لديه نية إزهاق روح المجني عليهم الخمسة، بعد اكتشاف المزارع صديقه نيته السيئة تجاه نجلته، فاحتدم الخلاف بينهما فأنهي حياتهم.

المتهم قتل مزارعا وابنتيه وحفيديه

وجاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي» والمتهم فيها «عاطف.م.أ»، قيامه بقتل عدد 5 أشخاص «مزارع وابنتيه وحفيديه»، بمزرعة بمنطقة مدينة الشيخ زايد، بعدما وضع المتهم للمجني عليهم الخمسة مادة مخدرة وتخلص من حياتهم ذبحًا.