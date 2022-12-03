نجل أحد الضحايا في مذبحة الريف الأوروبي بعد إحالة المتهم للمفتي: شكرا للقضاء

تقدم نجل المزارع الضحية الذي قُتل على يد صديقه المتهم «عاطف. م»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، بالشكر للقضاء المصري، بعد صدور قرار محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، برئاسة المستشار محمد عوض الله وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وأمانة سر وجيه أديب، بإحالة المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

الحكم أثلج صدورهم

وقال نجل المجني عليه، خلال حديثه لـ«الوطن»: «شكرا للقضاء المصري وكنا عارفين إنهم هيجيبوا لينا حقنا وكمان احنا لسه حقنا عند ربنا، والنهاردة هنقدر ناخد العزا في الأسرة»، مؤكّدًا أنَّ الحكم أثلج صدورهم.

وخلال جلسة اليوم طلبت النيابة العامة، من هيئة المحكمة توقيع أقصى العقوبة على المتهم نظرًا لبشاعة جريمته التي اقترفها في حق المجني عليهم والذين كان من بينهم أطفال سرق براءتهم.

كما وجه دفاع المجني عليهم، الشكر للنيابة العامة على مرافعتها في القضية، وأنها لم تترك مجال لدفاع المتهم لأن القضية واضحة وضوح الشمس ولا يوجد ما يقال في حق المتهم، فكلام كان واصلًا للقلب قبل العقل، وهذا هو دور النيابة الذي تعودنا عليه.

وأضاف دفاع المجني عليهم، أن مرافعة المتهم لم تجد له أي ثغرة لتخفيف الحكم غير الحديث في نص المادة 17 وهي حالة الدفاع الشرعي عن النفس واستعمال الرأفة، متسائلًا: «كان في أطفال في القضية يبقي ازاي حالة دفاع شرعي».