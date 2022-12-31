مبادرة لتعليم الفتيات «النول» في البدرشين.. مهنة صديقة للبيئة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «2023 بداية جديدة.. مبادرة لتعليم الفتيات "النول" بقرى البدرشين»، وتستهدف المبادرة استدامة التنمية، من حيث الحفاظ على الموارد وعدم التأثير سلبًا على البيئة، خاصة أن «الأنوال» يدوية وتعمل بالقدمين واليدين وليس المواتير، وبالتالي فإن الآلات صديقة للبيئة.

مهنة النسج بـ«النول» عائدها جيد

وقالت إحدى المستفيدات من المبادرة، إنها تبيع خضروات لأن زوجها متوفي وتربي 3 أطفال، وعرفت المبادرة عن طريق الصدفة، وهو ما دفعها إلى تعلم النسج بـ«النول»، خاصة أن عائدها جيد كما يمكن أن يتم العمل عليها في المنزل.

صناعة السجاد اليدوي

وقالت مستفيدة أخرى من المبادرة: «حصلت على الشهادة الإعدادية ولم يقبل أشقائي بأن أكمل تعليمي، وبالتالي رغبت في الحصول على فرصة كي أساعد أهلي في المنزل، لم ترضَ أمي أن أذهب إلى مكان بعيد، وعندما وجدت فرصة في مركز صناع الخير التحقت به فورًا، هناك نحصل على محاضرات عن الأنوال وكيفية استخدام الخيوط، تعلمت كيفية صناعة السجاد اليدوي الكوفيرتة، وعندما أحصل على النول في منزلي يمكنني الاعتماد على نفسي ومساعدة والدي ووالدتي».