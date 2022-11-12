ورش عمل لتدريب الشباب بكفر الشيخ على أعمال النول اليدوي لصناعة الكليم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برنامج الفنون التراثية للنشء، ضمن سلسلة برامج الفنون الإبداعية في المشغولات اليدوية بمركز شباب كفر الشيخ، كما جرى تدريبهم على أعمال النول اليدوي لصناعة الكليم، اليوم السبت.

ويعمل البرنامج على تنمية الحس الفني والإبداعي لدى الطلائع ويتضمن ورش عمل تدريبية لأعمال الخيامية، بمشاركة الصغار فى المرحلة العمرية من سن 13 إلى 17 عام، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

برامج تدريب يدوية

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج التراثي يعمل على تنمية المواهب الإبداعية لدى الأطفال ويسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء في هذه السن وتأصيل الهوية المصرية وإحياء الحرف التراثية من خلال أفكار مبتكرة يقدمها المشاركون الصغار.

وأضاف أن الورش الفنية تعد مناخا مناسبا لتعريف الجيل الحالي والأجيال المقبلة بفنون مصر التراثية الأصيلة مثل صناعة الكليم اليدوي والمنسوجات المصنعة على النول على أيدي صناع محترفين.

برامج تنفيذه

ينفذ البرنامج بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب إشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وتنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.