«عرض حي» لخرز النول والرسم على القماش تقدمه مصريات وسودانيات بمنتدى الشباب

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، «العرض الحي - live show» لسيدات مصريات على حرفتي خرز النول والرسم على القماش، الذي يشارك به مركز تنمية مهارات المرأة على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 من الشهر الجاري.

عرض المنتجات أمام الوفود الشبابية المشاركة في المنتدى

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بمشاركة المجلس بالمنتدى، من خلال هذا العرض الحي لحرفتي خرز النول والرسم على القماش، لما يتيحه من فرصة كبيرة لعرض المنتجات المصنوعة بأيادي سيدات مصريات أمام الوفود الشبابية المشاركة في المنتدى من جميع دول العالم، وتعريفهم بالتاريخ المصري وحرفه التراثية.

متدربات مصريات وسودانيات في العرض الحي

وتشارك في «العرض الحي» مدربتان قام المجلس بتدريبهما على جميع مراحل الإنتاج، وهما الدكتورة هيبي عزيز، عن حرفة خرز النول، وشاركتها سيدات متدربات من محافظة أسوان، وهانم يحيى، عن حرفة الرسم على القماش، وشاركتها متدربات سيدات وفتيات وافدات من السودان، ضمن مشروع «التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية»، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبدعم من حكومة اليابان.