مواقيت الصلاة في مصر اليوم.. العشاء في القاهرة 6:33 مساءً

ذكر الموقع الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، كافة تفاصيل مواقيت الصلاة داخل القاهرة والجيزة فضلًا عن المحافظات الأخرى، التي تختلف توقيتات كل فرض فيها عن المحافظة المجاورة بشكل ملحوظ.

مواقيت الصلاة اليوم

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 1 يناير 2022، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:17 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:46 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:05 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:28 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:25 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:03 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:50 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:09 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:33 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 5:20 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:59 مساء

موعد أذان العصر: 2:46 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:05 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:10 صباحا

أذان الظهر: 11:54 صباحًا

أذان العصر: 2:50 مساءً

أذان المغرب: 5:10 مساءً

أذان العشاء: 6:30 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

أذان الظهر: 11:52 صباحًا

أذان العصر: 2:49 مساءً

أذان المغرب: 5:09 مساءً

أذان العشاء: 6:28 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا

أذان الظهر: 11:52 صباحًا

أذان العصر: 2:52 مساءً

أذان المغرب: 5:12 مساءً

أذان العشاء: 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

أذان الظهر: 11:53 صباحًا

أذان العصر: 2:51 مساءً

أذان المغرب: 5:11 مساءً

أذان العشاء: 6:30 مساءً