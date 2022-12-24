مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت.. أذان الظهر 11:53 صباحًا

حدثت الهيئة المصرية للمساحة، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تختلف من محافظة لأخرى وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة اليوم

وفي هذا الإطار، تقدم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:14 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:53 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:41 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:22 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:02 مساء

موعد أذان العصر: 2:53 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:12 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:34 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:22 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:00 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:45 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:04 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:28 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا

أذان الظهر: 11:48 صباحًا

أذان العصر: 2:44 مساءً

أذان المغرب: 5:04 مساءً

أذان العشاء: 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر: 5:14 صباحًا

أذان الظهر: 11:52 صباحًا

أذان العصر: 2:39 مساءً

أذان المغرب: 4:57 مساءً

أذان العشاء: 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر: 5:17 صباحا

موعد أذان الظهر: 11:55 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:42 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:00 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا

أذان الظهر: 11:49 صباحًا

أذان العصر: 2:47 مساءً

أذان المغرب: 5:06 مساءً

أذان العشاء: 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحا

أذان الظهر: 11:51 صباحًا

أذان العصر: 2:46 مساءً

أذان المغرب: 5:05 مساءً

أذان العشاء: 6:25 مساءً