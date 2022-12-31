محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء وحدتين صحيتين بالغريب وجزيرة الساحل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ الوحدة الصحية بقرية الغريب والوحدة الصحية بجزيرة الساحل بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مرحلتها الجديدة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الوحدة الصحية بقرية الغريب

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية بالغريب التابعة لمركز ساحل سليم، وتابع أعمال الإنشاء بالدور الثاني والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبي احتياجات المواطنين، ويجري إنشائها بتكلفة 35 مليون جنيه، وتتكون من 3 طوابق «أرضي و2 علوي».

الوحدة الصحية بجزيرة الساحل

واستكمل المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية جزيرة الساحل، وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى والتي يجري إنشائها بتكلفة 35 مليون جنيه، وتتكون من 3 طوابق «أرضي و2 علوي»، والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل.

مشروعات القطاع الصحي

وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، وخاصة مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 137 وحدة صحية ومركزا صحيا و39 نقطة إسعاف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ووفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجرى تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ولفت إلى دعمه الكامل للمبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وتلقى استحسانًا كبيرًا من المواطنين، فضلًا عن القوافل العلاجية المتكاملة التي تطلقها الوزارة بالقرى الأكثر احتياجاً المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن أعمال تطوير وإحلال وتجديد مستشفيات منفلوط وساحل سليم وديروط وحميات ديروط وأبنوب، لافتاً إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي بقطاع الصحة وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بكافة المستشفيات والوحدات الصحية.

تذليل كافة العقبات

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التنسيق مع مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة إنهاء الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

وأكد خلال جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، فضلا عن متابعة نسب تنفيذ الأعمال.