ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة وبيع المواد البترولية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة أطفيح، بمديرية أمن الجيزة، من مسؤول بإحدى شركات أنابيب البترول، حيث اكتشف تثبيت محبس على خط أنابيب بترول تابع للشركة بقصد سرقة السولار منه.

ضبط 6 متهمين

وأسفرت جهود فريق البحث، بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجمعيهم مقيمون بدائرتي مركز شرطة أطفيح والعياط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما اعترف المتهمون بقيام اثنين منهم بتوزيع المواد البترولية المُستولى عليها باستخدام سيارة نقل «فنطاس» ملك أحدهم، وبإرشادهم ضُبطت السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم تحري المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.