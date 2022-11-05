ضبط تشكيل عصابي في الصف بتهمة سرقة المواد البترولية من إحدى الشركات

نجحت إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، في القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواد البترولية.

البداية عندما تلقى اللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث، بلاغًا من أهالى عرب أبو حمود بقرية غمازة الكبرى دائرة المركز، بوجود تسرب بقعة سولار من خط أنابيب مواد بترولية الواصل من منطقة التبين إلى بنى سويف «متوقف منذ 14 يوم»، تابع لشركة أنابيب البترول، على الفور أمر اللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث بتشكيل فريق بحث لمعرفة الجناة والقبض عليهم.

سرقة مواد بترولية

وبالبحث والتحرى وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل 21 سنة، ومقيم بذات القرية محل البلاغ، والسابق اتهامه فى عدة قضايا منها «سرقة مواد بترولية»، لقيامه بوضع محبس غير شرعي بالخط المار من أسفل منزله، وباستهدافه تبين عدم تواجده، ووجود حفرة بعمق نصف متر إلى ماسورة خط أنابيب وتركيب محبس غير شرعي، أدى إلى حدوث كسر بالماسورة نتج عنه تسريب المواد البترولية سولار.

والقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواد البترولية بالاشتراك مع عاطل 26 سنة، والد الثانى 53 سنة موظف بشركة للبترول فرع حلوان، عاطل 25 سنة، عاطل 39 سنة وجميعيهم مقيمين بالقرية محل البلاغ، القى القبض عليهم.

الاعتراف بالواقعة

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وتم التنسيق مع مجلس مدينة الصف، وإزالة منزل ملك المتهم الأول لمخالفتهما البناء على أملاك الدولة، وأعلى خط الانابيب، وتم إصلاح خط الانابيب محل الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.