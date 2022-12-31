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مدبولي: الإفراج عن كل البضائع المتراكمة بالمواني خلال يومين

رئيس الوزراء: تطوير المواني الكبرى لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي

كتب:

نرمين عفيفي
01:07 م | السبت 31 ديسمبر 2022
رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر

رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعاقدت مع كبرى الشركات العالمية لتشغيل كل الأرصفة الموجودة في ميناء الإسكندرية، وكل المواني الكبيرة، إذ تقوم الدولة بتطوير كل المواني الكبرى، كي تصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا، موضحا «الهدف الرئيسي من زيارة ميناء الإسكندرية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو عمل نقلة نوعية بالإفراج عن كل البضائع التي تراكمت بالمواني وعطلت التجارة والصناعة».

وأضاف مدبولي: «يحدث فحص للحاويات، خاصة المواد الخطرة التي تستلزم فتح الحاويات وعمل فحص مشترك من لجان مختلفة، وسيجري الإفراج عنها خلال الساعات أو اليومين المقبلين».

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