مدبولي: الحكومة لديها خطة كاملة لخروج البضائع من كل المواني

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها خطة كاملة لخروج كل البضائع من كل المواني، وكان قد سبق الإعلان أنه في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر، خرجت بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، والأسبوع الماضي من يوم 24 وحتى أمس، خرجت بضائع بقيمة مليار و236 مليون دولار إضافية، بإجمالي بضائع بقيمة 6 مليارات وربع في شهر ديسمبر، منها 195 مليون أغذية، و89 مليون أعلاف، و35 مليون مستلزمات طبية، و16 مليون مواد كيماوية، و686 مليون مستلزمات إنتاج للصناعة، و216 مليون أشياء أخرى متنوعة.

وأضاف مدبولي: «الدولة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عن حجم البضائع التي تخرج من كل المواد، والمشهد اليوم مكرر بكل مواني مصر، وهناك تواصل يومي مع الوزراء واتحادات الصناعة والغرف، ويجري الاجتماع معهم يوميا».