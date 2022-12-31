تعداد محافظات مصر بنهاية 2022.. القاهرة الأعلى بأكثر من 10 ملايين نسمة

ينتهي اليوم عام 2022 ويبدأ غدا عام 2023، وقد بلغ سكان مصر في عام 2022 أكثر من 103 ملايين نسمة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان أكثرهم بمحافظة القاهرة بـ10 ملايين نسمة، بينما كانت محافظة جنوب سيناء الأقل بـ113 ألف نسمة.

عدد سكان مصر

وتنشر «الوطن» تعداد سكان مصر 2022 في محافظات مصر..

- الجيزة: 9 ونصف مليون نسمة.

-الشرقية : 8 ملايين نسمة.

- الدقهلية: 7 ملايين نسمة .

- البحيرة: 7 مليون نسمة .

-الإسكندرية: 5 ونصف مليون نسمة.

- القليوبية : 6 ملايين نسمة.

تعداد سكان الصعيد

-المنيا: 6 ونصف مليون نسمة.

-سوهاج : 6 ملايين نسمة .

- أسيوط : 5 ملايين نسمة.

-الفيوم :4 ملايين نسمة.

- قنا :3 ونصف مليون نسمة .

-بني سويف: 3 ونصف مليون نسمة.

-أسوان: مليون ونصف نسمة.

- الأقصر: مليون ونصف نسمة.

تعداد محافظات وجه بحرى

- الغربية : 5 ونصف مليون نسمة.

-كفر الشيخ:4 مليون نسمة .

- المنوفية 4 ونصف مليون نسمة .

تعداد محافظات القناة والدلتا

بينما لم يبلغ تعداد السكان بعدة محافظات المليون نسمة ومنها،

-بورسعيد :785 ألف نسمة.

-السويس : 782 ألف نسمة.

-دمياط : مليون ونصف نسمة.

-الإسماعيلية : مليون ونصف نسمة.

محافظات أقل من مليون

- مطروح: 526 ألف نسمة.

-شمال سيناء: 451 ألف نسمة.

-البحرالأحمر: 396 ألف نسمة.

- الوادى الجديد 262 ألف نسمة.

. جنوب سيناء 113 ألف نسمة.