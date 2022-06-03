مدبولي: مصر زادت 22 مليون نسمة في 10 سنوات.. «تعداد دول مع بعض»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ العقد الماضي كان استثنائيا على الدولة المصرية بكل المقاييس، حيث مرت بثورتين، وعاشت ظروفا شديدة الصعوبة سياسيا وفي الشارع، وهو ما كان له تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، أنّه كان من الطبيعي أن يبدأ الاقتصاد يضطرب ويكون هناك تخوف من القطاع الخاص في التوسع في عملية التمويل بغرض التنمية.

وتابع رئيس الوزراء: «مصر دولة من الدول التي بها تحدي النمو السكاني المستمر، وفي هذا العقد، كانت مصر تنمو بمتوسط مليوني سنويًا، وخلال 10 سنوات زاد عدد سكان بنحو 22 مليون نسمة، وهذا الرقم يمثل تعداد دول كاملة مع بعضها، وليس تعداد دولة بمفردها».