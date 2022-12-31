زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين بالخارج لقيادة قوات الصاعقة

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين وخريجي مدرسة فلوباتير كولدج بكندا، لمقر قيادة قوات الصاعقة، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك لتعريف شباب المصريين بالخارج على القدرات القتالية العالية التي تمتلكها القوات المسلحة وتنمية روح الولاء والانتماء.

وبدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم لرفعة شأن الوطن، تلاها كلمة اللواء أح / محمـد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للوفد، مؤكدًا أن القوات المسلحة تفخر دوماً بالشباب المصري الواعد، مشيراً إلى أن حب الوطن عقيدة راسخة تجمع بين أبناء مصر مهما تباعدت المسافات.

وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن سعادتها بهذه التجربة الفريدة من نوعها، موجهة الشكر للقوات المسلحة للمساهمة على نشر الوعي الفكري والثقافي والعسكري بين الشباب المصري بالخارج، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى تقارب الشباب المصري بالخارج تجاه قواتهم المسلحة، موجهةً التحية لأسر الشهداء لما قدمه أبناؤهم من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدراته.

وشاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن نشأة وتطور قوات الصاعقة وتضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ، أعقبه متابعة عدد من الأنشطة التدريبية التي ينفذها أبطال قوات الصاعقة بشكل يومي، ومشاهدة عدد من الرمايات الاحترافية بأوضاع الرمي المختلفة، وتفقد معرضًا للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة.

من جانبه أعرب الوفد عن بالغ سعاته بهذه الزيارة إذ أنهم لمسوا بأنفسهم مدى الاستعدادات والتدريبات التي تتم على أعلى مستوى لقواتنا المسلحة.

واختتمت الزيارة بتبادل الدروع وتكريم عدد من أسر الشهداء.