محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة الفنية لتوفيق أوضاع المنشآت الكنسية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة الفنية لتوفيق أوضاع المنشآت الكنسية والمباني الخدمية التابعة لها لمناقشة استيفاء تلك المنشآت لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك تنفيذاً للقرارات والكتب الدورية لوزير الإسكان ووزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، تنفيذاً للخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتقنين أوضاع المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها بالمحافظة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ، والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة ،والمهندس عبد الحكيم عبد اللاه وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ، والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ومنار غالى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ،العميد وفيق فوزى مدير ادارة الحماية المدنية بالمحافظة والمقدم محمد الجنزورى بادارة الحماية المدينة وأحمد عز مدير مكتب الشئون الدينية بالمحافظة ،وممثلى الكنائس والايبارشيات ومختلف الطوائف بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء .

اشتراطات الحماية المدنية

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الإجراءات التى اتخاذها بالكنائس والمنشآت الخدمية التابعة لها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك ،بالتنسيق مع مسئولى الحماية المدنية والاسكان ورؤساء المراكز والاحياء ، مشدداً على سرعة نهو الإجراءات واستيفاء كافة المستندات والموافقات المطلوبة مؤكدا على ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمباني الخدمية بسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على أرواح المواطنين واستمرار التواصل مع رؤساء الطوائف للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية، خاصة في ظل التيسيرات التي تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة .

تسهيل الإجراءات

وأعلن محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على دعمه الكامل لتسهيل كافة الإجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ،تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن كما وجه مدير ادارة الحماية المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات مرنة لإسراع الخطى فى الانتهاء من إجراءات المعاينة للكنائس غير المستوفاة لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص لتوفيق أوضاعها ، فضلا عن عقد دورات تدريبية للعاملين بتلك الكنائس والمنشات الخدمية على مواجهة الحراق والأزمات المختلفة وكيفية التعامل معها واستخدام أجهزة ومعدات الحماية المدنية وقت الضرورة وعمل الصيانة اللازمة لها.