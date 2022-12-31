القاهرة الإخبارية: اليابان تطور صواريخ بعيدة المدى تصل إلى كوريا والصين

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الدفاع اليابانية، أعلنت أنها تعتزم تطوير صواريخ بعيدة المدى، يصل مداها إلى نحو ثلاثة آلاف كيلومتر، وتهدف إلى نشرها في العقد المقبل.

وأوضحت القناة، في نبأ عاجل، أن الحكومة اليابانية تتطلع إلى نشر صاروخ يصل مداه إلى ألفي كيلومتر بحلول أوائل 2030، وصاروخ فرط صوتي بمدى يصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر، يمكنه بلوغ أي موقع في كوريا الشمالية، وأجزاء من الصين، بحلول عام 2035.

وكشفت اليابان، الشهر الحالي، عن أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية، بقيمة 320 مليار دولار، لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين، وتجهيز البلاد لأي صراع محتمل، إذ أدَّت التوترات الإقليمية والأزمة الروسية الأوكرانية إلى تأجيج مخاوف من اندلاع حرب.