سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: مصانع الصين في روسيا تسبب كابوسا لواشنطن

قال جاد رعد، الكاتب والمحلل السياسي، إن الحدود الصينية تشهد صراعات سياسية بخلاف كوريا الشمالية، وهناك اتفاقًا بين بكين وموسكو على فتح أراضٍ في روسيا لاستغلالها في مشروعات اقتصادية صينية، مؤكدًا أن أوروبا بحاجة مُلحّة إلى الاقتصاد الصيني بسبب جودة المنتجات الصينية وقلة سعرها.

الصين تنتهج دبلوماسية «الذئب القلق»

وأضاف «رعد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وجود مصانع صينية على الأراضي الروسية في أوروبا يعتبر كابوسًا للولايات المتحدة الأمريكية، والصين تدرك أن هناك نظامًا عالميًا جديدًا متعدد الأقطاب وهي تسعى إليه بالتعاون مع روسيا خاصّة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن شراء الصين لحصص كبيرة من أكبر الشركات الغربية، يدل على إدراكها أهمية اعتماد تلك السياسة الذكية التي تعمل على تقوية اقتصادها، كما أن الصين تنتهج دبلوماسية «الذئب القلق»، التي تعني الاستعداد التام لمناوشة الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل الحديث عن عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلًا.