قناة «القاهرة الإخبارية»: الإقرارات الضريبية تعرقل ترامب في السباق الرئاسي

قال ياسر نور الدين، مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن وسائل الإعلام الأمريكية تناولت الحديث عن الإقرارات الضريبية التي أعلنها الديمقراطيون في الكونجرس، مشيرة إلى أنها أن تعرقل ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي.

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الإقرارات الضريبية تتضمن إقرارات دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، لمدة 6 سنوات، 4 سنوات في عهده وعامين قبل توليه الرئاسة.

ترامب سدد ضرائب في عام 2015 نحو 641 ألف دولار

وكشفت الإقرارات أن «ترامب» سدد ضرائب في عام 2015 نحو 641 ألف دولار، وفي عامي 2016 و2017 سدد 750 دولارًا فقط عن إقراراته الضريبية التي دفعها رجل الأعمال عن مجمل أعماله الاستثمارية.

ترامب لن يدفع دولارًا واحدًا في 2020

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن ترامب لن يدفع دولارًا واحدًا في 2020، ما سيكلفه كثيرًا في سباقه الرئاسي إلى البيت الأبيض خلال الفترة المقبلة.