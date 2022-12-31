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البرلمان العربي: التصويت الأممي بشأن «ماهية الاحتلال» انتصار للحق الفلسطيني

كتب:

محمد علي حسن
04:02 م | السبت 31 ديسمبر 2022
البرلمان العربي

البرلمان العربي

رحب البرلمان العربي، بتصويت الجمعية العام للأمم المتحدة بالأغلبية بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وماهية الاحتلال، ودعم طلب دولة فلسطين للجوء إلى محكمة العدل الدولية، لإصدار فتوى قانونية ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري طويل الأمد لفلسطين.

وأشار البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، إلى أن القرار عبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال.

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