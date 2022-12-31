مد المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» لنهاية يناير 2023.. سلع بتخفيضات 60%

أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، حتى نهاية شهر يناير لعام 2023.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المبادرة تهدف إلى توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg»، إضافة إلى الاتفاق مع مسؤولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، وذلك خلال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.