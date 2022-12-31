أهالي 5 قرى في بني سويف يطلقون مبادرة لتيسير الزواج.. «كلهم ولادنا»

أطلق أهالي 5 قرى في محافظة بني سويف، مبادرات لتيسير الزواج وعدم المغالاة في المهر والشبكة ومستلزمات الزفاف والمفروشات وغيرها، والتي تكبد الزوجين وأسرتيهما مبالغ كبيرة.

مبادرة لتيسير الزواج في قرى بني سويف

في قرية صفط النور التابعة لمركز الفشن أقصى جنوب محافظة بني سويف، عقد أهالي القرية اجتماعا موسعا داخل المسجد الكبير، ضم عددا كبيرا وممثلين عن جميع العائلات، لتخفيف العبء عن أهالي العروسين، وعدم المغالاة في المهر والذهب.

وأبدى أهالي القرية سعادتهم بإطلاق مبادرة تيسير الزواج، مطالبين بتفعيلها على أرض الواقع، نظرًا لتحمل العروسين وأسرهما مبالغ كبيرة تكبدهم مئات الألوف.

وتضمنت مبادرة تيسير الزواج بقرية صفط النور ألا تزيد شبكة العروسين عن 30 جراما فقط، وإلغاء حفل تكاليف قراءة الفاتحة، واقتصار العزومة على أهالي منزل العروسين فقط، وإلغاء عمل البسكوت للعروسين، وإلغاء حجرة الأطفال والنيش، وتوقيع غرامة 20 ألف جنيه لمن يثبت تداوله للمخدرات في الأفراح.

وقال الشيخ محمود علي عبد الحليم، أحد مؤسسي المبادرة، لـ«الوطن»، إن أهالي القرية أطلقوا مبادرة «يسر ولا تعسر» لتيسير الزواج بعد زيادة عدد الغارمات بسبب تكاليف الزواج، وارتفاع نسبة العنوسة.

فيما قال الشيخ شعبان الأحمر، إمام مسجد في القرية، إن روح الإسلام تعبر عن عدم المغالاة في المهور، والقرآن الكريم نهى عن التبذير.

30 ألف شبكة حد أقصى

وفي قرى قمن العروس وكفر أبجيج وبني غنيم بمركز الواسطى، أطلق الأهالي مبادرة الزواج «سكن ومودة» لتيسير الزواج، حيث لجتمع أهالي القرية واتفقوا على عدة بنود من شأنها التخفيف عن كاهل الزوجين وأسرهما.

وقال الشيخ محمد أبو سريع، إمام مسجد، لـ«الوطن»، قررنا أن يكون الحد الأقصى للذهب في الشبكة 30 ألف جنيه وعدم الالتزام بالجرامات، على أن يتم كتابة باقي القيمة المتفق عليها بين الطرفين في قائمة الزواج لحفظ حق الزوجة، و20 ألف جنيه كحد أقصى للنفقة، وإلغاء الشكليات منها البسكوت والمفروشات الزائدة وغيرها، والاكتفاء بالمستلزمات الأساسية.

مبادرة لعدم المغالاة في تكاليف الزواج

كما أطلق أهالي قرية بني صالح في مركز الفشن، مبادرة لتيسير الزواج، وعدم المغالاة في التكاليف والمصاريف على أسرتي الزوج والزوجة، والابتعاد عن كل أشكال المغالاة والتباهي التي تعرف في القرى في ظل ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق.