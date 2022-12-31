«اللبن» أبرز مشروبات أهالي كفر الشيخ في ليلة رأس السنة.. يعتبرونه «فأل خير»

ساعات قليلة ونستقبل العام الجديد 2023، ويحرص العديد من أهالي محافظة كفر الشيخ على استقبال العام الجديد بتناول «اللّبن» باعتباره فأل خير، مع بداية عام جديد، وهي عادة سنوية يحرص عليها معظم أهالي المحافظة.

ويختلف «اللّبن» في طريقة تناوله من مشروب إلى مأكول، حيث يقوم عدد من أهالي كفر الشيخ بشُرب اللّبن في الساعات الأولى من صباح أول يوم في العام الجديد، ومنهم من يصنع أطباقا من «البليلة، والأرز بلّبن»، وغيرها من الأطباق الحلوة التي يدخل «اللّبن» في صناعتها.

«اعتماد»: بنشرب اللّبن عشان تبقى سنة بيضا علينا بإذن الله

«متعودين نشرب اللّبن مع بداية كل سنة جديدة عشان تبقى سنة بيضا علينا بإذن الله، ودي حاجة اتربينا عليها من وإحنا أطفال وطلعنا لقينا قرايبنا بيعملوا كده في أول يوم في السنة الجديدة، وده نوع من أنواع التفاؤل بالعام الجديد»، كلمات قالتها اعتماد موسى، إحدى أهالي كفر الشيخ، لـ«الوطن».

«هند»: بنعمل حاجات مصنوعة من اللّبن زي المعمر

وتضيف هند محمد، أحد أهالي كفر الشيخ، «لازم بنعمل حاجات مصنوعة من اللّبن زي المعمر، والرز بلّبن، والبليلة، والسحلب، والموز والفراولة بلّبن، واللّبن بنعتبره من الحاجات النقية اللي بنتفائل بيها، عشان تكون سنة بيضا سعيدة علينا إن شاء الله».

«تحية»: لازم يكون في أطباق مقبلات في ليلة رأس السنة

بخلاف «اللّبن» أنواع من المقبلات تُعد من أبرز الوجبات التي يتم تحضيرها خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة، بحسب تحية فاروق، أحد أهالي كفر الشيخ: «بنعمل ليلة رأس السنة وجبات خفيفة إللي معروفة بالمقبلات لأنها سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة جداً، ومنها قطع الدجاج المقلي زي البانيه، والسمبوسة، والكبيبة، وأصابع الموتزريلا المقلية، وبنحب نفرح ولادنا، وكل سنة ومصر كلها بخير وفي خير».