معلومات عن المقبرة التي سيدفن بها بيليه.. الأعلى في العالم (فيديو)

سيرقد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، داخل تابوت مطلي بالذهب من مدينة سان باولو إلى مدينة سانتوس التي عاش فيها وظل يمارس كرة القدم كلاعب محترف طوال 20 سنة، حيث سيتم دفنه الثلاثاء المقبل، في مقبرة تصفها موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بأنها الأعلى في العالم، وهي المقبرة المعروفة باسم Memorial Necrópole Ecumênica عالميا.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن المقبرة التي سيرقد داخلها بيليه.

- انتهى بناؤها الذي بدأ في 1983 بعد 8 سنوات.

- تتكون المقبرة من 14 طابقا، ارتفاعها 108 أمتار، أي كما ارتفاع مبنى عادي من 32 طابقا.

- تضم 14 ألف ضريح، مع أقبية وغرف للخدمات ومحرقة جثث.

- تصفها وسائل الإعلام البرازيلية أنها مكان مثالي لعائلات ترغب في الحفاظ على تراثها بطريقة شخصية وخصوصية.

- أوصى بيليه أن يكون مثواه الأخير بطابقها التاسع لأنه مواجه مباشرة للملعب، ولأن الرقم 9 مهم له وفقا لما ورد بموقع صحيفة A Tribuna البرازيلية.

- قال عنها بيليه: «أفضل مكان بعد مغادرتي هذا العالم، هو الذي اخترته للراحة بسلام في تلك المقبرة، ففيها سكينة وهدوء روحي».

- سيرقد بيليه قرب اثنين من أسرته، سبقاه إليها، هما ابنته «ساندرا» التي توفيت بعمر 62 عاما، ضحية في 2006 لسرطان بالثدي عانت منه الكثير، إضافة إلى شقيقه «جايير» الذي كان بعمر 77 حين توفي في 2020 بسرطان البروستاتا.