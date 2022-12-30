كيف حصل بيليه على مليون دولار في 30 ثانية بسبب حيلة على الحكم؟ «فيديو»

أصبح بيليه من أغنياء البرازيل بسبب الأموال الطائلة التي درت عليه بسبب ممارسة كرة القدم كمحترف طوال 20 عامًا، وحال استمراره في اللعب حتى الآن لكان راتبه السنوي يقترب من 223 مليون دولار، بحسب مجلة «فوربس» الاقتصادية الأمريكية.

ورغم اعتزال بيليه كرة القدم في سبعينيات القرن الماضي، فإنّه ترك أصول ثروة تزيد على 100 مليون دولار، بحسب موقع «Celebrity Net Worth» الراصد من مقره في الولايات المتحدة ثروات النجوم والمشاهير، وهو ما سيرثه 7 أبناء له من زوجتين طليقتين، إضافة لأرملة لم تنجب، يابانية الأصل، اسمها ماريكا أوكي وتزوجها حين كان عمرها 50 قبل 6 أعوام.

وفي كتاب «حروب الأحذية الرياضية» الذي قامت بتأليفه الصحفية البريطانية باربرا سميت، المراسلة طوال سنوات لوسائل إعلامية شهيرة، منها صحيفة فايننشال تايمز، كما مجلة إيكونوميست وغيرها، وفيه أن بيليه قام بحيلة خدع بها الحكم طوال 30 ثانية في مباراة منتخب بلاده مع منتخب بيرو في ربع نهائي مونديال 1970 بالمكسيك.

وتقول الصحفية البريطانية في كتابها: «قبل إطلاق صفارة بدء المباراة، اقترب الجوهرة السوداء من الحكم، وطلب أن يتوقف للحظة حتى يتمكن من ربط حذائه، في وقت كانت كل العيون والكاميرات على أعظم لاعب كرة قدم بكل العصور، كما على حذائه أيضا، وكانت ماركة الحذاء Puma ظهرت عبر كاميرات مئات المحطات التلفزيونية لأكثر من مليار متفرج بعشرات الدول طوال نصف دقيقة».

وأضافت الصحفية البريطانية: «بتلك الحيلة، خرج بيليه غانما 120 ألف دولار من الشركة، أي مليون تقريباً هذه الأيام، مع عقد حصل بموجبه على 100 ألف طوال 4 سنوات، إضافة لعمولة من مبيعات أحذية رياضية قررت الشركة إنتاجها ممهورة باسم بيليه».