«بيليه» ليس اسمه الحقيقي.. حكاية أسطورة البرازيل مع لقبه الذي لا يحبه

فقدت أمس كرة القدم رمزًا رياضيًا تاريخيًا بعد وفاة الأسطورة البرازيلية العالمية بيليه عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد قضائه شهرا على سرير مستشفى بمدينة ساو باولو، بعد صراع مع مرض السرطان، ولم يكن الاسم الذي اشتهر به النجم البرازيلي هو اسمه الحقيقي، بل هناك قصة مع اسم «بيليه».

بيليه ولد عام 1940 وسماه والده إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهذا الاسم الحقيقي لبيليه سُمى على اسم المخترع الكبير توماس إديسون، مخترع المصباح الكهربائي، وسماه والده بذلك لأن النور وصل إلى بلد بيليه في اللحظة التي ولد فيها، وكان مولده في وقت الصباح، بحسب حديث سابق للأسطورة البرازيلية مع شبكة سكاي سبورتس.

وأكد الراحل بيليه أنه سعيد وفخور بهذا الاسم، قائلًا: «كنت فخورًا جدًا بهذا الاسم، كنت أخبر الجميع عنه».

ولقب بيليه الشهير، هو واحد من أشهر الألقاب في تاريخ كرة القدم، وبدأت حكاية بيليه عندما انتقل والده، وكان لاعب كرة قدم أيضًا، إلى مدينة جديدة ليلعب لنادٍ جديد، ويحكي بيليه عن لقبه الشهير أنه حين كان يلعب المباريات، كان ينادي عليه زملاؤه ويقولون «بي» وهي بالبرتغالية تعني ركل الكرة، وحين كان يلعب ارتكب بعض الأخطاء، فبدأ زملاؤه يقولون «بي لي»، وانتشر الاسم بعدها: «لم يعجبني اسم بيليه لأن اسمي كان إيدسون، لكن بدأ الاسم وانتشر ولم أستطع إيقافه، على أي حال، فعائلتي والأفراد المقربون مني ينادونني بديكو».

وفاة الأسطورة البرازيلية «بيليه»

ودخل بيليه مستشفى بساو باولو منذ 29 نوفمبر الماضي، وتمت إزالة ورم سرطاني كان يعاني منه في القولون، وظلت أسرته بجانبه طوال هذه الفترة تقدم له الدعم النفسي، وتعهدت ابنته بالبقاء بجانبه بينما يتلقى الرعاية.

وبدأ الأسطورة البرازيلية، بيليه، مسيرته في عالم كرة القدم مع نادي سانتوس البرازيلي في عمر 15 عامًا، ولعب مع منتخب البرازيل بعمر 16 عامًا، واستطاع مع السامبا الفوز بـ3 بطولات في كأس العالم، ولم يحقق أي لاعب هذا الإنجاز من بعده، وهو الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي مناصفة مع النجم نيمار دا سيلفا برصيد 77 هدفًا.