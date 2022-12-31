حسام صالح مهنئا بالعام الجديد: «2022 كانت مليانة تحديات.. وفيها حاجات وناس حلوة»

نشر المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تهنئة بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2023، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

صالح: كلي يقين أن تحدياتها ستكون أحلى

وكتب «صالح» عبر حسابه الرسمي: «فاتت سنة 2022 وكانت مليانة تحديات، بس كمان كانت فيها حاجات وناس حلوة.. وتيجي دلوقتي 2023، وأنا كلي يقين إن تحدياتها هتكون أحلى، وكمان لسه فيها حاجات حلوة وناس حلوة كتير».

وتابع: «كل سنة وكلكم بخير وفي سعادة ورضا، وأحسن حال».