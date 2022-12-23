عضو بفريق «كابيتانو مصر»: الشركة المتحدة منحت الفرصة للموهوبين

«كابيتانو مصر»، هو المشروع الذي انتظره الكثير، فمنذ الإعلان عنه قبل أشهر، بدأ الجميع يستعد لانطلاقه، بعد أن جاب فريقة قرى ونجوع ومحافظات مصر، بحثا عن الموهوبين، لينطلق مساء أمس الخميس، وسط إشادات كبيرة به.

ووجّهت سارة حسانين عضو في فريق كابيتانو مصر، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعدما منحت الفرصة لأطفال وشباب مصر الموهوبين في لعبة كرة القدم: «أشكر كل من منحوني الفرصة كي أكون أول سيدة تشارك في الجهاز الفني لكابيتانو مصر، مفيش مستحيل والمرأة تستطيع تدريب الرجال».

نخطط ونتدرب للتأهل إلى كأس العالم

وأضافت حسانين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني: «مصر تضم مواهب كثيرة، ونتمنى أن نخطط ونتدرب للتأهل إلى كأس العالم، لدينا مواهب رائعة، الأولاد ممتازون للغاية لكنهم كانوا في حاجة إلى فرصة».

موعد إذاعة البرنامج

وتابعت عضو فريق كابيتانو مصر: «البرنامج سيذاع يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساءً، والبرنامج سيعتمد على المباريات، وسنتنافس على من سيفوز بكابيتانو مصر، ويشترك معنا عدد كبير من النجوم مثل شادي محمد ومحمد اليماني ومحمود أبو الدهب، وهذا المشروع مميز وسيكون له هدف كبير».

وأكدت: «أجرينا اختبارات كثيرة، حيث تقدم للبرنامج 500 لاعب من كل المحافظات، وتمت التصفية حتى وصلنا إلى 148 لاعبا، ولدينا مواهب كثيرة ورائعة».