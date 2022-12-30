كواليس «تقدر» برعاية الشركة المتحدة.. إحياء المسرح المدرسي واكتشاف للموهوبين

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن كواليس مسرحية «تقدر» ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبالتعاون مع قنوات مدرستنا ووزارتي التعليم والثقافة، مشيرًا إلى أنها عبارة عن مسرحية غنائية مخصصة من سن 6 سنوات إلى الثانوية لاكتشاف الأطفال الموهوبين داخل المدارس بجميع المحافظات.

مسرحية تقدر لاكتشاف الموهوبين

وأشار مدحت العدل إلى أن مسرحية «تقدر» من إخراج بتول عرفة لاكتشاف الموهوبين وسيبدأ عرضها في 7 و8 يناير 2023 بدار الأوبرا، ثم تعرض على القنوات الفضائية بعد ذلك.

وأوضح أن عددا كبيرا من الفنانين يشاركون في مسرحية «تقدر» ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي، بينهم يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني ومحمد فراج وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد ومحمد الشرنوبي وأحمد الرافعي وفريق بلاك تيما، وكورال الشرق، والمسرحية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

حصة الموسيقى لا تقل أهمية عن حصة الكيمياء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن حصة الموسيقى أثناء دراسته لم تكن تقل أهمية عن حصة الكيمياء مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه ابن المسرح المدرسي بعد تخرجه في مدرسة التوفيقية الثانوية التي كانت تهتم بالمسرحيات المدرسية.

الاهتمام بالمسرح المدرسي

وانتقد مدحت العدل عدم النظر باهتمام للمسرح المدرسي خلال الـ40 سنة الأخيرة لافتًا إلى أن جعل الناس تتخيل أن الفن حرام مما إلى التطرف والظلامية.