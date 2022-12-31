«مساء dmc» يرصد احتفالات المصريين بالعام الجديد في الشوارع والميادين

رصد برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، احتفالات المصريين برأس السنة الجديدة في مناطق التجمع الخامس والشيخ زايد ومصر الجديدة والميادين العامة.

منطقة الكوربة بمصر الجديدة

وعرض البرنامج لقطات مباشرة من منطقة الكوربة بمصر الجديدة؛ إذ بها عدد من المواطنين يتجمعون حول شجرة الكريسماس التي تزين المنطقة بشكل مبهر ولافت.

احتفالات المواطنين بالعام الجديد

كما عرض البرنامج احتفالات المواطنين بالعام الجديد في مدينة الشيخ زايد، والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، التي شهدت فرقا موسيقية وتعليق الزينة والأنوار في الشوارع وسط خروج العائلات والأسر إلى الحدائق والمتنزهات.