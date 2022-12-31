«مساء DMC» يستعرض ترؤس البابا تواضروس الثاني صلاة قداس رأس السنة بالإسكندرية

استعرض برنامج «مساء DMC» ترؤس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلاة قداس رأس السنة في الإسكندرية.

استعدادت استقبال المحتفلين برأس السنة

وكانت الكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، قد استعدت لاستقبال المحتفلين برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، لحضور صلاة رأس السنة برئاسة البابا تواضروس الثاني.

ترانيم وتسابيح من فرق الكورال بالإسكندرية

وبدأت الصلاة بترانيم وتسابيح كنسية من فرق كورال الكاتدرائية والكنائس الأرثوذكسية على مستوى الإسكندرية بقيادة مجموعة من المرتلين.