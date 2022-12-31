حصريا على قناة الحياة.. الفنان راغب علامة في ليلة رأس السنة

يطل الفنان الكبير راغب علامة، في ليلة رأس السنة، بشكل حصري على شبكة تليفزيون الحياة، عبر بث نخبة من ألمع أغانيه، التي نجح بها في جذب اهتمام الجمهور، تحت قيادة الإعلامي محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة.

ونجحت قناة «الحياة» أن تتربع على صدارة تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع عرضها لفقرات فنية وغنائية لألمع نجوم الفن والغناء بالوطن العربي على شاشتها.

تغيير خريطة قناة الحياة في رأس السنة

وغيرت شبكة تليفزيون الحياة، من خريطتها البرامجية، بالتزامن مع ليلة رأس السنة، وذلك ليوم واحد، من أجل إسعاد المشاهدين.

وتستضيف شبكة تليفزيون الحياة نخبة من ألمع نجوم الطرب والغناء بالوطن العربي، فضلاً عن إذاعتها لعدد من الفقرات الفنية والغنائية التي لاقت إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

انطلاق الفقرات الفنية على شبكة تليفزيون الحياة 10 صباحا

وانطلقت الفقرات الفنية على شبكة تليفزيون الحياة اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا، ومن المقرر استمرارها حتى منتصف الليل.

وتختتم الشبكة السهرة بحلقة خاصة للإعلامي عمرو الليثي مع الفنانين عمر كمال وهدى. كما تنقل شبكة تليفزيون الحياة بمراسليها، صورة حية لأماكن احتفالات المصريين بالعام الجديد.