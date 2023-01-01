أهم قرارات محافظ المنيا في عام 2022.. «المواطن أولا»

اتخذ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا العديد من القرارات الهامة علي مدار العام الماضي 2022، هدفها تحقيق مصالح المواطنين، والقضاء علي الروتين وحل مشاكل المواطنين، وقد لاقت تلك القرارات ترحيب وإشادة كبيرة من أهالي المحافظة، خاصة وأنها تعبر عن طموحاتهم.

أهم قرارات محافظ المنيا 2022

1- إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين تختص بالتواصل مع جميع المعلمين بنطاق المحافظة وتلقي أي شكاوي أو استفسارات منهم وبحث سبل حلها.

2- تشكيل لجان رقابية بجميع المراكز والقري لضبط الأسواق والأسعار.

3- إقالة رؤساء قرى من مواقعهم لتقصيرهم في رصد مخالفات البناء.

4- إغلاق حضانات الأطفال المبتسرين الغير مرخصة والمراكز التعليمية والأكاديميات الوهمية.

5- إنشاء كورنيش جديد ليكون متنفسا لأهالي سمالوط أكبر مراكز بشمال المحافظة.

6- حظر تحويل القمح لفريك ببعض القري بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

7- ترقية 15959 معلم وأخصائي بالتربية والتعليم.

8- إحلال وتجديد سيارات الربع نقل التي تنقل المواطنين بالقري

لميكروباصات آدمية تعمل بالغاز والعمل علي تعميم التجربة تباعا.

9- إعداد دليل موحد ومعتمد للخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بما يضمن توحيد المستندات والرسوم والإجراءات.

10- تشكيل لجان لتلقي الشكاوي والمرور علي المحلات العامة والمنشآت التجارية للتأكد من إلزامها بالمواصفات القياسية المعتمدة والأسعار وإجراء جولات ميدانية.

قرارات مهمة في القطاعات الخدمية

11- تشكيل لجنة للمرور علي دور الأيتام والمسنين للتأكد من جودة الخدمات والرعاية والالتزام بالقوانين.

12- حظر نقل محصول القصب خارج المنيا إعتبارا من 13 يناير ولمدة 3 شهور لتوفير المادة الخام لمصانع السكر داخل المحافظة.

13- توفير أراضي لإقامة محطات معالجة ورفع صرف صحي.

14- تشكيل لجنة علي مستوي الوحدات المحلية المستهدفة لإقامة محطات مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع الفيوم- أبوسمبل.

15- تشكيل لجنة لحصر المواقع والساحات والأماكن بنطاق كل مدينة والتي يصلح استخدامها لانتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية ويقضي علي ظاهرة المواقف العشوائية.

16- تشكيل لجنة عليا تختص بدراسة المشاكل التي تواجه الزراعة والإنتاج والتسويق والتخزين والتوريد.

17- تشكيل لجنة للمرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع انتشار ظاهرة الباعة الجائلين وتلاشي المظاهر الغير لائقة.

18- تشكيل لجنة لمتابعة المراكب والمعديات بكافة المجاري المائية والمراسي لفحص مدي توافر الشروط وعناصر السلامة والأمان والضوابط الفنية.

19- منح مهلة لمدة عام لكافة المنشآت الطبية والمستشفيات الخاصة لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون.

20- دعم وتعزيز حق الأطفال في المشاركة الفعالة في الأمور التي تخصهم وزرع قيم الانتماء والتسامح لديهم.