محافظ المنيا يستعرض حصاد 2022.. تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء وتلبية كل الاحتياجات في جميع القطاعات الخدمية، حيث تشهد جميع مراكز المحافظة تطويرا شاملاً للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية.

وأضاف محافظ المنيا أن عام 2022 شهد إنجازا كبيرا للعديد من المشروعات القومية الكبرى، كما يجري حاليا استكمال إنجاز العديد من المشروعات الخدمية، لافتا أن عام 2022، شهد انضمام مركزي سمالوط وبنى مزار، للمرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» باجمالي 102 قرية بالمركزين، ليصبح إجمالي المراكز المستهدفة 7 مراكز.

وأوضح المحافظ أنه يجري المتابعة المستمر لأعمال تنفيذ 3489 مشروعا خدميا بنطاق 192 قرية و757 تابعا والمدرجة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، مؤكداً حرص الأجهزة التنفيذية للمحافظة، على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة.

إنجازات 2022 في محافظة المنيا

في قطاع التعليم دخلت81 مدرسة جديدة للخدمة بدءاً من العام الدراسي 2022بإجمالي1069 فصلاً دراسيا، حيث ضمت تلك المدارس،50 مدرسة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"و31 مدرسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، كما يجري العمل في 27 مدرسة ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية كأنشاء جديد، توسعة، إحلال كلى، جزئي.

وفي قطاع التعليم العالي تم الانتهاء من إنشاء جامعة المنيا الأهلية على مساحة41 فدان بمدينة المنيا الجديدة وتم بدء الدراسة ببرنامج الصيدلة الاكلينيكية للعام الدراسي.

كما تم إنشاء مستشفى الكلى والمسالك البولية، الكبد وأمراض الجهاز الهضمي وحدة زرع النخاع بمعهد الأورام بنك الدم المركزي مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المنيا الجامعية.

وفي قطاع الصحة، تم إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير80 وحدة صحية ومركز طبي بنطاق مراكز ومدن وقري المحافظة "مشروعات خارج حياة كريمة".

كما تم الإنتهاء من إحلال وتجديد وتطوير مستشفى حميات المنيا، وجاري العمل حميات: العدوة، مغاغة، بنى مزار، سمالوط، ملوى، وديرمواس.

وفي قطاع الإسكان يجري حاليا استكمال اعمال المرافق للمشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بمدينة المنيا، حيث تم توفير قطعة أرض بمساحة41 فدان بموقع متميز داخل مدينة المنيا، وتم إنشاء كمبوند إسكان متوسط لـ 78عمارة بإجمالي 1782 وحدة سكنية من خلال صندوق التنمية الحضرية، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم طرح 96وحدة سكنية للحجز خلال المرحلة الأولي من المشروع.

في قطاع الزراعة، تم الانتهاء من مشروع المزرعة النموذجية لاستزراع واستصلاح 20 ألف فدان، بمنطقة غرب غرب المنيا، البالغ مساحتها 450 ألف فدان، والتى تمثل نسبة 30 من إجمالى مساحة أراضى المشروع القومي لإستزراع وإستصلاح مليون ونصف المليون فدان، حيث تملك منطقة غرب غرب المنيا المقومات والمزايا النسبية ما يمكنها من أن تصبح عاصمة مصر الزراعية.

في قطاع مياه الشرب، تم تنفيذ محطة مياه آبا البلد بمركز مغاغة بتكلفة 70مليون جنيه وكذلك توسعات محطة مياه سمالوط، ومشروعات محطات معالجة صرف صحى: محطة معالجة صرف صحي المنيا، محطة معالجة صرف صحي البرجاية.

كما تم تنفيذ 29 مشروعات محطات رفع صرف صحى، خطوط طرد شبكات إنحدار بنطاق مراكز ومدن وقري المحافظة.

وفي قطاع الطرق، تم الانتهاء من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي المنيا ديروط بطول 42كم.

تطوير مسار العائلة المقدسة

وفى قطاع السياحة، تم افتتاح أعمال تطوير نقطة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط، وكذلك اعمال الترميم والتطوير لكنيسة السيدة العذراء مريم وذلك في إطار رؤية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، الأمر الذي يساهم في إثراء المنتج السياحي المصري.

كما تم افتتاح المرحلة الرابعة والاخيرة من تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون و 500ألف جنيها حيث تعد تلك المرحلة استكمالا لتطوير الكورنيش وتضم مقاعد عائلية وأخرى فردية و ممشى لممارسة الرياضة وآخر على نهر النيل مباشرة ودورات مياه، كما تم تصميم الأشجار وأعمدة الإنارة بشكل جمالي.

وتم الانتهاء من تنفيذ 33 مكتب خدمات بريدية، ويجري العمل في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لمدن: المنيا الجديدة، ملوى، ديرمواس.