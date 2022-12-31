توفيق أوضاع 70 منشأة طبية خاصة وضبط 169 مخالفة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، ضمن الحملات التي تنظمها المديرية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، تواصل تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم المرور على 433 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، وم ضبط عدد 169 منشأة مخالفة وتحرير 27 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وتحرير 4 محاضر أدوية.

ترخيص 35 منشأة طبية

من جانبه، قال الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، إن إجمالي المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 35 منشأة طبية، كما تم إنذار 37 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، وإن عدد المنشآت التي تمكنت من توفيق الأوضاع بلغت 70 منشأة، بالإضافة إلى فحص عدد 12 شكوى، واتخاذ ما يلزم حيالها.