خبراء تكنولوجيا يحذرون من تطبيق ضار على الهاتف المحمول.. احذفه فورا

برامج عدة يحملها المستخدمون على هواتفهم المحمولة دون إدراك أن بعضها يكون خطيرا وضارا، ويجعلهم أكثر عرضة للقرصنة، كان أخرها تحذيرا أطلقه خبراء تكنولوجيا لجميع مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل «أندرويد» من تطبيق يجب حذفه فورًا من الهاتف.

التطبيق هو «Todo: Day Manager»، وهو إحدى التطبيقات التي تساعد المستخدمين على إدارة المهام اليومية اللازمة، والتذكير بمواعيدها، ونصح الخبراء بضرورة التأكد من عدم وجوده وتحميله على الهاتف المحمول، بحسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، نقلًا عن شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية.

خطورة تطبيق «Todo: Day Manager»

وتعود خطورة هذا التطبيق إلى سماحه بدخول البرامج الضارة الأخرى إلى الهاتف، والاستيلاء على المعلومات والصور والفيديوهات، وخاصة المعلومات المصرفية للمستخدمين، مثل رقم الحساب البنكي أو الرقم السري للفيزا وغيرها، إذ يقوم بتحميل برنامج آخر معه اسمه «زينومورف»، وهو برنامج ضار، ويمكن أيضًا لهذا البرنامج الوصول إلى الرسائل SMS وقرائتها.

وأوضح الخبراء أنه عند تثيبت التطبيق على الهاتف، يتم تنزيل البرامج الضارة الوهمية مباشرة، ويظهر بشكل خفي على هيئة طلب من المستخدمين، وبمجرد الموافقة عليه ستبدأ هذه التطبيقات الضارة بتنصيب نفسها كمسؤولة للجهاز، ولن يستطيع المستخدم تعطيله.

طريقة حذف التطبيق الضار

وكشف الخبراء أنّ التطبيق لو لم يتمكن من الحصول على إذن إمكانية الوصول، فيمكن مسحه من الهاتف دون وجود أي عقبات، ولكن عند منح حق الوصول، فلن يستطع المستخدم حذفه، وللتخلص من هذا التطبيق الضار سيضطر المستخدم إلى إعادة ضبط إعدادات المصنع، واستخدام الهاتف كأنه جديد.