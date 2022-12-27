اعرف شخصيتك من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرسم الوجوه.. التكنولوجيا حلوة

«هل الصور الشخصية التي يتم رسمها بالذكاء الاصطناعي AI لها دلالة؟» سؤال طرحته صحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية، بعد انتشار استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في رسم الوجوه بشكل مكثف في مختلف أنحاء العالم، ليس فقط من قبل المواطنين العاديين بل أيضا بين المشاهير من الفنانين والرياضيين.

وبحسب الصحيفة، فإن أستاذ علم النفس «ويندي ديجنان»، قد أشارت إلى أن شعبية التطبيق لا تعود فقط إلى أنها تقدم شكلا مختلفا لوجوه البشر، أو شكل أجمل، بل إنها تعمل على تقديم شكل مختلف من شخصياتهم يظهر في تلك الصور.

تطبيقات رسم الوجوه تكشف عن طبيعة الشخصية

وعملت «ويندي»، على تقديم تحليل لكل شكل يظهر على التطبيق، فعلى سبيل المثال، هناك شكل يتم اختياره بعنوان «chrome robot» وهو يعد من أشهر أشكال «الأفاتار» التي تظهر على التطبيق، وبحسب «ويندي» فإن هذا التطبيق يشير إلى أن الشخص لديه احترام قليل لنفسه.

أما شكل«Bambi Attitude» وهو عبارة عن شخصية رقمية ترتدي تاجا ورديا، فهى تميل إلى جذب انتباه الرجال الأكثر ذكورية بحسب «ويندي» من خلال إظهار شخصية من يستخدمها في شكل ناعم جدا وأنثوي.. التكنولوجيا حلوة.

شكل آخر انتشر عبر برامج رسم الشخصية بواسطة الذكاء الاصطناعي AI تحت اسم «Desire for power» وهو عبارة عن تأثير كارتوني يظهر الشخص مع عضلات قوية، وهو يكشف عن رغبة شخصية في أن يشعر الشخص وخصوصا الرجال بأنه مسيطر ولديه قوة ونفوذ.

واعتبرت«ويندي» أن شكل «Serious and cultured» أن هذا الأفاتار يجذب انتباه الأشخاص الجادين، الذين يشعرون بالسعادة عند التزام الجد.

أما شكل «Multi-faceted personality» فقد أطلقت عليه «ويندي» أنه شخصية متعددة الأوجه، ومن ينجذب إلى استخدام هذا الشكل هم أشخاص لديهم وجوه متعدده، فإن كان من يستخدمه أنثي على سبيل المثال، فهي تقول أنا ناعمة وأنوثية جدا، ولكن لدي قوة لا يستهان بها، فتلك الشخصيات لها أكثر من جانب في شخصيتها.