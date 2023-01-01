استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

استقرت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية في جميع البنوك، اليوم الأحد، نظرا لاستمرار الإجازة الرسمية في القطاع المصرفي المصري، تزامنا مع العام الميلادي الجديد 2023.

وأبرز تلك العملات سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، الذي مازال يحافظ على استقراره في كافة البنوك العربية والمصرية والأجنبية العاملة داخل مصر خلال الأسبوعين الماضيين.

سعر الدولار اليوم 1-1-2023

ترصد «الوطن»، سعر الدولار مقابل الجنيه، وفقا لآخر تحديثات وردت قبل اليوم من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل في بنك قناة السويس اليوم 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 24.67 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار بالبنك الأهلي، 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

الدولار في بنك الإسكندرية، 24.72 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولارنحو 24.7 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار 24.70 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع.