تخصيص 86 قطعة أرض لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة في 22 مدينة جديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 86 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، منها (عمراني متكامل – عمراني مختلط – معهد عال – مخبز، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية ولوجستية وفندقية وترفيهية وغيرها).

وأكد وزير الإسكان، أن هذه المشروعات ينفذها القطاع الخاص، وتسهم فى الإسراع بتنمية المدن الجديدة، وتوفير الخدمات لساكنيها، وكذا توفير الآلاف من فرص العمل، وإحداث انتعاشة اقتصادية بوجه عام.

7 قطع في القاهرة الجديدة

وأوضح «الجزار»، تخصيص 7 قطع أراضٍ في مدينة القاهرة الجديدة بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري – صناعي – مستوصف طبي وعيادات طبية – مخبز)، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 21 قطعة أرض بأنشطة (صناعى – تجارى – لوجيستى – تجاري إداري سكني).

وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني مختلط – طبي – تجاري)، وفى مدينة بدر قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة الشروق قطعة أرض بنشاط تجاري، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط (تجاري – خدمة وصيانة سيارات)، وفي مدينة برج العرب الجديدة تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجاري إداري سكني – محطة خدمة وتموين السيارات – صناعي).

إنشاء مراكز طبية ونواد

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة (نادٍ اجتماعي – تجاري – محطة خدمة وتموين سيارات – مركز طبي – تعليمي)، وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفي مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري إداري – محطة خدمة وتموين سيارات)، وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجاري، وفي مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي.

وأشار الوزير، إلى أنه في مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجاري، وفي مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (لوجيستي – تجاري إداري – تجاري)، وفي مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص 11 قطعة أرض بأنشطة (خدمات لوجستية – سكني / فندقي – تجاري – تجاري إدارى سكني – ترفيهي)، وفي مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجاري إداري سكني – تجاري).

وفي مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط محطة تموين سيارات، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ بأنشطة (سكني تجاري – تجاري إداري – إداري – تجاري – معهد تعليم عالٍ – ترفيهي – طبي).